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Podcast bản tin tối 15-8: Cướp giật bất thành, thanh niên bỏ dép tháo chạy

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Podcast bản tin tối 15-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xuân Son không hài lòng với mặt cỏ sân Kuala Lumpur; Gần 200 chủ nhà trọ được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy; Kỳ đà hoa quý hiếm dài 2m bò vào nhà hàng ở Phú Quốc; Bắc bộ, Bắc Trung bộ đề phòng mưa lớn, có nơi trên 450mm; Khởi tố "Huấn Hoa Hồng"; Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Cướp giật bất thành, thanh niên bỏ cả dép và xe máy tháo chạy.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết mưa dông khởi tố huấn hoa hồng tai nạn cháy xe cướp giật

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