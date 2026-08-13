Podcast tin thời sự ngày 13-8: Xăng E10 và E5 đã có 2 kỳ giảm giá liên tiếp

Podcast tin thời sự ngày 13-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro; TPHCM dự kiến giảm 704 cơ sở giáo dục sau sắp xếp; Đội tuyển Việt Nam sang Malaysia với đội hình mạnh nhất; Từ 15 giờ ngày 13-8, giá xăng tiếp tục giảm; Một ngày làm "nghệ nhân gốm Biên Hòa", tự tay tạo gốm độc bản; Kiếm hơn 100 triệu đồng mỗi năm từ cây nhàu mọc hoang.