Đa phương tiện

Podcast

Podcast tin thời sự ngày 13-8: Xăng E10 và E5 đã có 2 kỳ giảm giá liên tiếp

SGGPO

Podcast tin thời sự ngày 13-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro; TPHCM dự kiến giảm 704 cơ sở giáo dục sau sắp xếp; Đội tuyển Việt Nam sang Malaysia với đội hình mạnh nhất; Từ 15 giờ ngày 13-8, giá xăng tiếp tục giảm; Một ngày làm "nghệ nhân gốm Biên Hòa", tự tay tạo gốm độc bản; Kiếm hơn 100 triệu đồng mỗi năm từ cây nhàu mọc hoang.

0:00 / 0:00
0:00

THANH QUANG (tổng hợp)

Từ khóa

Lãnh tụ Fidel Castro Đội tuyển Việt Nam Malaysia giáo dục giá xăng

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn