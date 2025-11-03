Podcast bản tin tối 03-11: Quảng Ngãi: Hơn 2.000 người dân cùng khắc phục sạt lở

Podcast bản tin tối 03-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chủ động ứng phó bão Kalmaegi gần Biển đông; Hà Nội mưa dai dẳng, trời rét; Giá vàng thế giới rớt khỏi mốc 4.000 USD/ounce, trong nước ngược chiều tăng; Chính ủy Quân khu 4 thăm, tặng quà nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh; Sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường Ngọc Linh, 34 học sinh phải di dời khẩn cấp; Quảng Trị: Hơn 5.000 hộ dân bị ngập, sạt lở hơn 1.000 m³ đất đá.