Podcast bản tin tối 11-5: TPHCM tận dụng khu đất trống làm công viên, khu vui chơi

Bản tin tối 11-5 trên báo Sài Gòn GIải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết; 1.136 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; TPHCM khởi công hàng loạt công trình, dự án lớn dịp 50 năm thành phố mang tên Bác; TPHCM tận dụng khu đất trống làm công viên, khu vui chơi; Nắng nóng, nhiều nơi có nguy cơ cháy rừng; Vụ cháy cơ sở kinh doanh ở Hà Nội: Phát hiện 1 thi thể...