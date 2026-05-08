Podcast bản tin chiều 8-5: Cứu sống người đàn ông nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

Podcast bản tin chiều 8-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khẩn trương xây dựng khung pháp lý vượt trội cho "siêu đô thị"; Người dân phải được thụ hưởng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua; Phường Tân Hải đề xuất bố trí gần 5.000 tỷ đồng cho 3 dự án trọng điểm; Gia Lai: Cứu sống người đàn ông nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"; Nghệ An: Nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập sâu do mưa lớn; Tiêu hủy hơn 1,4 tấn heo chết bốc mùi hôi thối.