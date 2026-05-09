Podcast bản tin tối 9-5: Miền Bắc tiếp diễn mưa dông, cảnh báo lốc, sét và mưa đá

Podcast bản tin tối 9-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48: Khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và kiến tạo; TPHCM: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 850 đảng viên mới; TPHCM: Thực hiện nhiều giải pháp phát triển nhà ở, thị trường bất động sản; Miền Bắc tiếp diễn mưa dông, cảnh báo lốc, sét và mưa đá; Từ New Zealand, thai phụ về Việt Nam để thông tim can thiệp bào thai; Khánh Hòa: Phát hiện 2 thi thể trong căn nhà ven quốc lộ 1