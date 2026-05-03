Podcast bản tin trưa 3-5: Bắc bộ mưa dông diện rộng; TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có mưa

Podcast bản tin trưa 3-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Mưa đá tại nhiều tỉnh phía Bắc; Cập nhật thiệt hại do mưa đá và dông lốc ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc; Bắc bộ mưa dông diện rộng; TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có mưa; Xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt trong dịp nghỉ lễ; Vượt mưa to, gió lớn, cấp cứu thành công 2 bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền.