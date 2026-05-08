Podcast bản tin trưa 8-5: Nam bộ có dông sét, gió giật vào chiều tối cuối tuần

Podcast bản tin trưa 8-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị về thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; Giải quyết nhanh các kiến nghị để doanh nghiệp công nghệ phát triển; Hà Nội: “Thần tốc” giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Trần Hưng Đạo; Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật “đúng, trúng, thực chất”; TPHCM tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C; Quảng Ngãi: Giá mực xà tăng cao kỷ lục