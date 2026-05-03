Podcast bản tin tối 3-5: 12 người bị thương do dông lốc, mưa đá

Podcast bản tin tối 3-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân đổ về TPHCM, nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc; Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ; 4 ngày nghỉ lễ, 95 người tử vong do tai nạn giao thông; TPHCM: Doanh thu du lịch trên 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30-4; 12 người bị thương do dông lốc, mưa đá; Khối không khí lạnh đang ảnh hưởng tới miền Bắc...