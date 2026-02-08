Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 8-2: Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn bán nước hoa giả

SGGPO

Podcast bản tin tối 8-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chương trình “Thư pháp từ thiện - Xuân Bính Ngọ 2026" gây quỹ hỗ trợ đồng bào người Hoa khó khăn; Rộn ràng ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” ở nhiều phường, xã của TPHCM; Phạm Quang Huy và Hà Minh Thành giành HCB giải châu Á cho bắn súng Việt Nam; Triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả, bắt giữ 4 đối tượng; Khởi tố, bắt tạm giam nhóm chuyên trộm mèo quy mô lớn tại xã Đông Thạnh...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

