Poodcast bản tin trưa 3-2: Tàu cá chìm tại cửa cảng ở Lâm Đồng, 15 người nhảy xuống biển thoát thân

Podcast bản tin trưa 3-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng; Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được công bố sớm nhất vào ngày 22-3-2026; Miền Bắc tiếp tục rét, Nam bộ duy trì thời tiết nắng ráo; Giá vàng trong nước sáng nay tăng 7,5 triệu đồng/lượng; Lâm Đồng: Tàu cá chìm tại cửa cảng, 15 người nhảy xuống biển thoát thân...