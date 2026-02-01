Podcast bản tin tối 1-2: Điều tra nguyên nhân hai người tử vong sau bữa nhậu

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 1-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo; Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Quyền; Chăm lo tết cho hơn 2.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi; Hình hài hầm Đèo Ngang mở rộng trước khi đưa vào khai thác; Điều tra nguyên nhân hai người đàn ông tử vong sau bữa nhậu

THANH CHIÊU

