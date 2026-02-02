Podcast bản tin chiều 2-2: Hoàn tất việc lắp đặt tượng đài "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Podcast bản tin chiều 2-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh thành công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội; Tượng đài "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ: Biểu tượng của lòng trắc ẩn; TPHCM tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026; TPHCM: Thông xe hầm chui HC1-02 nút giao An Phú; Kiểm tra vận hành cống kiểm soát triều Bến Nghé, dự án ngăn triều 10 ngàn tỷ đồng...