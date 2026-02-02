Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin chiều 2-2: Hoàn tất việc lắp đặt tượng đài "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

SGGPO

Podcast bản tin chiều 2-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh thành công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội; Tượng đài "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ: Biểu tượng của lòng trắc ẩn; TPHCM tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026; TPHCM: Thông xe hầm chui HC1-02 nút giao An Phú; Kiểm tra vận hành cống kiểm soát triều Bến Nghé, dự án ngăn triều 10 ngàn tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

nút giao An Phú thi công xây dựng thông xe TPHCM bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đón năm mới UBND TP Hà Nội khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City Tổng Bí thư Tô Lâm giá vàng vàng miếng SJC vàng cống kiểm soát triều Bến Nghé dự án ngăn triều 10 ngàn tỷ đồng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường biến đổi khí hậu Chủ tịch nước Lương Cường khánh thành Cơ quan Chủ tịch nước

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn