Podcast bản tin chiều 6-2: Mỗi ngày có từ 2.700-5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Podcast bản tin chiều 6-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Sau một năm, giá vàng trong nước đã tăng hơn 77%; Các địa phương Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại; TPHCM: Hơn 1 triệu vé xe liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết; Mỗi ngày có từ 2.700-5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; Hà Nội: Cháy chung cư Ecohome 2, cư dân hoảng loạn.