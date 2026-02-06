Đa phương tiện

Podcast bản tin chiều 6-2: Mỗi ngày có từ 2.700-5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

SGGPO

Podcast bản tin chiều 6-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Sau một năm, giá vàng trong nước đã tăng hơn 77%; Các địa phương Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại; TPHCM: Hơn 1 triệu vé xe liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết; Mỗi ngày có từ 2.700-5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; Hà Nội: Cháy chung cư Ecohome 2, cư dân hoảng loạn.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

cháy chung cư cháy cháy chung cư Ecohome 2 giá vàng miếng SJC giá vàng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni Tổng Bí thư Tô Lâm Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vi phạm tốc độ giao thông nồng độ cồn vận tải hành khách Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vé xe bến xe rét đậm rét hại không khí lạnh dự báo thời tiết

