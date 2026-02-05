Đa phương tiện

Podcast tin chiều 5-2: Nguyên nhân giá xăng dầu tăng

Podcast tin chiều 5-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại thủ đô Vientiane, Lào; Bão Penha có xu hướng di chuyển vào Biển Đông; Tăng tần suất cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ; Vĩnh Long: Tin đồn hoa kiểng ra khỏi tỉnh phải có “giấy xác nhận nguồn gốc” là không chính xác; Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong: Hàng xóm bất lực không phá được cửa...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

