Podcast bản tin trưa 2-2: Vàng miếng SJC sáng đầu tuần giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 2-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3; TPHCM: Phụ huynh rà soát dữ liệu tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 từ ngày 3-2; Vàng miếng SJC sáng đầu tuần giảm thêm 5 triệu đồng/lượng; Nhiều khu vực ở Bắc Bộ rét đậm, Hà Nội thấp nhất 13-15 độ C; Bộ Y tế: Triển khai công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa Nam bộ Bắc Bộ rét đậm lực lượng biên phòng tỉnh An Giang nhập cảnh trái phép tội phạm Tết Nguyên đán 2026 xử phạt Tết Nguyên đán Bính Ngọ thị trường nguồn hàng thiết yếu lương hưu giá vàng vàng miếng SJC vàng phụ huynh TPHCM lớp 1 lớp 6 tuyển sinh đầu cấp tuyển sinh năm học 2026 - 2027 Bộ Y tế phòng chống ngộ độc thực phẩm an toàn thực phẩm sát hại vợ án mạng

