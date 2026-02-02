Podcast bản tin trưa 2-2: Vàng miếng SJC sáng đầu tuần giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 2-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3; TPHCM: Phụ huynh rà soát dữ liệu tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 từ ngày 3-2; Vàng miếng SJC sáng đầu tuần giảm thêm 5 triệu đồng/lượng; Nhiều khu vực ở Bắc Bộ rét đậm, Hà Nội thấp nhất 13-15 độ C; Bộ Y tế: Triển khai công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026...