Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 3-2: Sinh viên TPHCM lặt lá mai kiếm tiền xài tết

SGGPO

Podcast bản tin tối 3-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Sinh viên TPHCM lặt lá mai kiếm tiền xài tết; Thực hư thông tin bé 3 tuổi bị sâu biển cắn nguy kịch; Xe giường nằm 2 tầng bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường ở Lâm Đồng; Giả mạo sĩ quan công an, một đối tượng bị Bộ Công an khởi tố; Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

giá vàng vàng miếng SJC vàng nhẫn Văn phòng Trung ương Đảng khởi công Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Bộ Công an giả mạo sĩ quan công an khởi tố cứu bé 3 tuổi rết biển tin giả nguy kịch Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kinh doanh vận tải giá cước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ô tô giường nằm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vận chuyển trái phép vàng qua biên giới vàng sinh viên TPHCM lặt lá mai

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn