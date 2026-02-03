Podcast bản tin tối 3-2: Sinh viên TPHCM lặt lá mai kiếm tiền xài tết

Podcast bản tin tối 3-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Sinh viên TPHCM lặt lá mai kiếm tiền xài tết; Thực hư thông tin bé 3 tuổi bị sâu biển cắn nguy kịch; Xe giường nằm 2 tầng bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường ở Lâm Đồng; Giả mạo sĩ quan công an, một đối tượng bị Bộ Công an khởi tố; Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới...