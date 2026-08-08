Podcast bản tin tối 8-8: Gia Lai phát hiện chiếc ví có nhiều di ảnh của liệt sĩ

Podcast bản tin tối 8-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gắn kết an toàn dầu khí với an ninh quốc gia; Vĩnh Long: Tiếp nhận 19 thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể bộ đội hy sinh; Gia Lai: Phát hiện nhiều tấm ảnh trong chiếc ví được tìm thấy ở phần mộ liệt sĩ; Dự án thoát nước gần 6.000 tỷ đồng có nguy cơ trễ hạn vì vướng mặt bằng; Nắng nóng có thể kéo dài ở Bắc bộ và Trung bộ; Đồng bào Xơ Đăng tất bật thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh