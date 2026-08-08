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Podcast bản tin tối 8-8: Gia Lai phát hiện chiếc ví có nhiều di ảnh của liệt sĩ

SGGPO

Podcast bản tin tối 8-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gắn kết an toàn dầu khí với an ninh quốc gia; Vĩnh Long: Tiếp nhận 19 thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể bộ đội hy sinh; Gia Lai: Phát hiện nhiều tấm ảnh trong chiếc ví được tìm thấy ở phần mộ liệt sĩ; Dự án thoát nước gần 6.000 tỷ đồng có nguy cơ trễ hạn vì vướng mặt bằng; Nắng nóng có thể kéo dài ở Bắc bộ và Trung bộ; Đồng bào Xơ Đăng tất bật thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

áp thấp nhiệt đới dự báo thời tiết cấp ủy Công viên Lê Thị Riêng hài cốt liệt sĩ bản Thanh Sơn mưa lũ sâm ngọc linh dự án cải tạo suối cái chỉnh trang đô thị

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