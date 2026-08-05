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Podcast bản tin thời sự ngày 5-8: Cà Mau cho thuê ngắn hạn nhiều trụ sở, khu “đất vàng”

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 5-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng; TPHCM hướng tới hình thành liên minh truyền thông về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; Quân khu 4 đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và các địa bàn trọng điểm trong nước; Bộ giáo dục đào tạo nêu lý do thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Cà Mau: Cho thuê ngắn hạn nhiều trụ sở, khu “đất vàng”...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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quy tập hài cốt liệt sĩ công viên lê thị riêng thời tiết mưa nắng nóng gà lôi xám mào trắng nhà đất dôi dư

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