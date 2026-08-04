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Podcast bản tin thời sự ngày 4-8: Những rủi ro về bản quyền khi bật nhạc AI phục vụ khách

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 4-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng giao 6 nhiệm vụ cho ngành ngoại giao; Nhiều sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng vào “top” Giải thưởng Tôn Đức Thắng; Đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng sau trận thắng Indonesia; Bờ kè sắc màu tạo sức hút mới cho biển Mũi Né; Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tiếp tục được đề nghị giảm án; Thu phí bản quyền âm nhạc: Cần hướng dẫn cụ thể cho hộ kinh doanh

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

cựu tổng giám đốc SJC SJC vàng bờ kè mũi né thủ tướng Lê Minh Hưng bản quyền âm nhạc giải thưởng Tôn Đức Thắng

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