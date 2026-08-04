Podcast bản tin thời sự ngày 4-8: Những rủi ro về bản quyền khi bật nhạc AI phục vụ khách

Podcast bản tin thời sự ngày 4-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng giao 6 nhiệm vụ cho ngành ngoại giao; Nhiều sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng vào “top” Giải thưởng Tôn Đức Thắng; Đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng sau trận thắng Indonesia; Bờ kè sắc màu tạo sức hút mới cho biển Mũi Né; Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tiếp tục được đề nghị giảm án; Thu phí bản quyền âm nhạc: Cần hướng dẫn cụ thể cho hộ kinh doanh