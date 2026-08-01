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Podcast tin thời sự ngày 1-8: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức đổi tên từ ngày 1-8

SGGPO

Podcast tin thời sự ngày 1-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương; TPHCM: 7 tháng, nhiều trường hợp vi phạm giao thông, tước hơn 27.400 giấy phép lái xe; Cần Thơ: Kiểm tra, xử lý dịch vụ “vỏ lãi bay” chưa được cấp phép; Chuyên án VN10: TAND TPHCM kêu gọi 4 bị cáo đang bị truy nã ra đầu thú; Thót tim cảnh kẻ cướp tháo chạy, kéo lê nạn nhân trên đường...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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