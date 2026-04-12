Podcast bản tin trưa 12-4: Bốn cách xác thực SIM để không bị nhà mạng "tắt sóng"

Podcast bản tin trưa 12-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là 0 đồng/lít từ ngày 16-4 đến ngày 30-6; Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hiện đại hóa phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính phục vụ; Cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C; Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel...