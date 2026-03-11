Podcast bản tin chiều 11-3: Truy bắt nhóm đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên

Podcast bản tin chiều 11-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chuẩn bị chu đáo cho 9,7 triệu cử tri đi bầu cử; Dự báo khô hạn cục bộ ở Đông Nam bộ và xâm mặn tại ĐBSCL; Lãng mạn với đường hoa kèn hồng; Cứu hộ tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về đất liền an toàn; Bác bỏ thông tin CSGT vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người; Truy bắt nhóm đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên.