Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 24-2: Vì sao tài công tàu chở khách ở hồ Thác Bà bị khởi tố?

SGGPO

Podcast bản tin trưa 24-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ vẫn lạnh về sáng và đêm; Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng; Vụ lật tàu ở hồ Thác Bà: Khởi tố tài công tàu chở khách; Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế say xỉn tông chết người; Lâm Đồng: Bắt 2 tài xế làm 6 người thương vong sau tai nạn; Quảng Ngãi: Thả 5.000 con cá xuống hồ Đăk Ke

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Phóng sự điều tra SGGP Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin nóng Bản tin trưa Bản tin tối SGGP An ninh trật tự chăm lo tết Tết Nguyên đán không khí du xuân du lịch Tết du lịch Tết Bính Ngọ nguyên nhân lật tàu hồ Thác Bà thời tiết mưa dông nắng nóng tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn