Podcast bản tin trưa 24-2: Vì sao tài công tàu chở khách ở hồ Thác Bà bị khởi tố?

Podcast bản tin trưa 24-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ vẫn lạnh về sáng và đêm; Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đạt doanh thu gần 8,2 tỷ đồng; Vụ lật tàu ở hồ Thác Bà: Khởi tố tài công tàu chở khách; Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế say xỉn tông chết người; Lâm Đồng: Bắt 2 tài xế làm 6 người thương vong sau tai nạn; Quảng Ngãi: Thả 5.000 con cá xuống hồ Đăk Ke