Podcast bản tin trưa 26-2: Trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ mua vàng ngày Vía Thần Tài

Podcast bản tin trưa 26-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cử tri làm nhiệm vụ dài ngày trên biển hân hoan bỏ phiếu sớm; Trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ mua vàng ngày Vía Thần Tài; Mưa dông diện rộng, nhiều khu vực đề phòng lốc sét và gió giật mạnh; “Biển người” tham dự lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu; Liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ùn ứ kéo dài; Công an thông tin ban đầu vụ tàu hỏa húc văng xe đầu kéo 2 người thương vong.