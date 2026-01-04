Podcast bản tin trưa 4-1: Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Venezuela

Podcast bản tin trưa 4-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, biển động mạnh; Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng; Công an làm việc với tài xế taxi bị tố tráo tiền của khách nước ngoài; Một thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách du lịch; Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến Venezuela; Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela