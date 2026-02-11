Podcast bản tin tối 11-2: Phiên chợ đặc biệt chỉ họp duy nhất một lần trong năm

Podcast bản tin tối 11-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra cùng lúc tại 3 địa điểm; Sau chỉnh trang, khu đất Thương xá Tax thành điểm hẹn mới của người dân TPHCM; Nhộn nhịp chợ lá dong ngày giáp tết ở Đà Nẵng; Hà Nội: Thị trường hoa tết ảm đạm; Đề nghị không áp dụng thông số thời gian chụp X-quang để thanh toán BHYT; Mưa trái mùa ở Nam bộ có thể đến ngày 13-2; Hủy nổ quả bom nặng 250kg...