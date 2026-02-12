Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 12-2: Sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh cả về chuyến bay lẫn hành khách

SGGPO

Podcast bản tin trưa 12-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự báo miền Bắc có không khí lạnh vào mùng 1 Tết Bính Ngọ; TPHCM: Nhiều tuyến đường dẫn đến sân bay ùn ứ; Ùn tắc kéo dài tại hầm Đèo Cả phía Khánh Hòa; Những chuyến xe mùa xuân đưa hơn 7.000 công nhân về quê đón tết; Lộ trình lưu thông vào đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Đắk Lắk: Cháy xe khách trên quốc lộ 1; Va vào bãi đá ngầm, một tàu cá bị chìm ở vùng biển tỉnh Nghệ An.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

cháy xe khách cháy xe xe khách thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cao tốc giao thông miền Bắc mưa phùn mưa nhỏ giao thừa mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 Hà Nội không khí lạnh dự báo thời tiết Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chuyến bay sân bay Tân Sơn Nhất kẹt xe cảng Cửa Lò - Bến Thủy chìm tàu cá va vào đá ngầm cứu sống thuyền viên giao thông qua hầm Đèo Cả ùn ứ trạm thu phí

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn