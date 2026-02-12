Podcast bản tin trưa 12-2: Sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh cả về chuyến bay lẫn hành khách

Podcast bản tin trưa 12-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự báo miền Bắc có không khí lạnh vào mùng 1 Tết Bính Ngọ; TPHCM: Nhiều tuyến đường dẫn đến sân bay ùn ứ; Ùn tắc kéo dài tại hầm Đèo Cả phía Khánh Hòa; Những chuyến xe mùa xuân đưa hơn 7.000 công nhân về quê đón tết; Lộ trình lưu thông vào đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Đắk Lắk: Cháy xe khách trên quốc lộ 1; Va vào bãi đá ngầm, một tàu cá bị chìm ở vùng biển tỉnh Nghệ An.