Podcast bản tin trưa 5-1: Mức lương cao nhất tại Hà Nội là bao nhiêu?

SGGPO

Podcast bản tin trưa 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mức lương cao nhất tại Hà Nội là 230 triệu đồng/người/tháng; Không khí lạnh tăng cường ở Đông Bắc bộ; Nhiều cựu cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị xét xử vì cáo buộc nhận tiền của doanh nghiệp; Xét xử cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk với cáo buộc nhận hối lộ; Truy tìm đối tượng nghi dùng đá tấn công và dìm em rễ dưới ao; 11 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

