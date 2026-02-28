Podcast bản tin tối 28-2: Cự cãi lúc mời bia, 4 thanh niên dùng hung khí đánh nhau

Podcast bản tin tối 28-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến năm 2030, 100% taxi tại Hà Nội sử dụng năng lượng xanh; Tây Ninh sẽ đưa trung tâm hành chính - chính trị mới về Đức Hòa - Hậu Nghĩa; Công an xác minh clip xe máy bị ô tô chèn ngã, suýt bị xe tải cán; Khởi tố 4 thanh niên đánh nhau trong cuộc nhậu tất niên; Cần Thơ: Xe tải chở gạo làm sập cầu trên tỉnh lộ; Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình hình thành trên đất hành lang biển