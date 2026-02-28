Podcast bản tin tối 28-2: Cự cãi lúc mời bia, 4 thanh niên dùng hung khí đánh nhau

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 28-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến năm 2030, 100% taxi tại Hà Nội sử dụng năng lượng xanh; Tây Ninh sẽ đưa trung tâm hành chính - chính trị mới về Đức Hòa - Hậu Nghĩa; Công an xác minh clip xe máy bị ô tô chèn ngã, suýt bị xe tải cán; Khởi tố 4 thanh niên đánh nhau trong cuộc nhậu tất niên; Cần Thơ: Xe tải chở gạo làm sập cầu trên tỉnh lộ; Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình hình thành trên đất hành lang biển

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Tin tức quốc tế mới nhất Thời sự quốc tế 2025 Tin nóng Tin nóng 24 giờ Bản tin trưa Bản tin tối SGGP An ninh trật tự năng lượng xanh taxi xe điện tai nạn xác minh clip cuộc nhậu tất niên ẩu đả đánh nhau công trình xây dựng trái phép hành lang biển phú quốc

