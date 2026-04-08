Podcast bản tin trưa 8-4: TPHCM tiếp tục nắng nóng gay gắt khoảng 37 độ C

Podcast bản tin trưa 8-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Công bố và trao Nghị quyết về công tác cán bộ; Hơn 7000 đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Vàng miếng SJC tăng 4,6 triệu đồng, niêm yết ở mức 177 triệu đồng/lượng; Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C...