Podcast bản tin trưa 9-1: Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 9-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM sáng nay có nơi chỉ 16 độ C; Bưởi đỏ “tiến vua” vào vụ tết; Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng; Bộ VH-TT-DL thông tin về bình chọn tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh"; Xử phạt tài xế không bằng lái chạy xe khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; Triệt phá đường dây lô đề hơn 10 tỷ đồng; Bắt Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái.