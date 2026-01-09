Podcast bản tin trưa 9-1: Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 9-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM sáng nay có nơi chỉ 16 độ C; Bưởi đỏ “tiến vua” vào vụ tết; Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng; Bộ VH-TT-DL thông tin về bình chọn tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh"; Xử phạt tài xế không bằng lái chạy xe khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; Triệt phá đường dây lô đề hơn 10 tỷ đồng; Bắt Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

TPHCM lạnh lạnh thời tiết Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái bắt tạm giam Công an TP Đà Nẵng đường dây đánh bạc đánh bạc số đề giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC Bộ VH-TT-DL tác phẩm nỗi buồn chiến tranh tác phẩm văn học nghệ thuật bưởi đỏ Luận Văn tết nguyên đán Cục CSGT Bộ Công an xe khách vi phạm nhiều lỗi nghị định 168

