Podcast: Khát vọng vươn mình từ vùng đất ven kênh

Từ các khu nhà ổ chuột, hạ tầng giao thông xuống cấp, nhiều thách thức về môi trường, phường Bình Đông (TPHCM) đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Hãy cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tìm hiểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Đông đã làm gì để vươn mình từ vùng đất ven kênh này?