Podcast tin chiều 2-5: Dịch vụ "massage độc lạ" khiến nhiều du khách tìm đến Cồn Sơn trong dịp lễ

Podcast bản tin chiều 2-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM xuất hiện mưa “vàng” giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng; Miền Bắc sắp có mưa to do không khí lạnh trái mùa; Du khách đến Cồn Sơn trải nghiệm "massage độc lạ" trong dịp lễ; Vĩnh Long: Phát hiện cặp cá sấu khoảng 100kg/con trên sông Tiểu Cần; Thi thể người nước ngoài mất tích ở hồ Đá Đen được tìm thấy cách bờ khoảng 50m; Đặc sắc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn.