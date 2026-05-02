Podcast tin trưa 2-5: Nhu cầu đi lại dịp lễ vẫn ở mức cao

Podcast bản tin trưa 2-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đoàn công tác số 12 hoàn thành hải trình thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1; Khám phá Hang Chỉ huy trên cung đường Trường Sơn huyền thoại; Bắc bộ mưa dông, có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai; Hôm nay 2-5, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 112.000 lượt khách; 8 giờ truy vết đôi nam nữ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh; Đà Nẵng: Ô tô bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng.