Podcast bản tin trưa 26-4: Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 2.800 tấn mì tươi chứa chất cấm

Podcast bản tin trưa 26-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Thủ tướng yêu cầu kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến; TPHCM: Đường Cộng Hòa sắp có “3 chiều” linh hoạt, điều tiết giao thông khi ùn tắc; Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 2.800 tấn mì tươi chứa chất cấm; Nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài đến 30-4; Nhiều loài chim quý về Vườn quốc gia Tràm Chim trú ngụ, kiếm ăn.