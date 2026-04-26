Podcast bản tin tối 26-4: Nam bộ chuyển mùa, xuất hiện mưa giải nhiệt vào chiều tối

Podcast bản tin tối 26-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nam bộ chuyển mùa, xuất hiện mưa giải nhiệt vào chiều tối; Đàn cá heo gần 150 con bám sát tàu du lịch ở biển Hòn Khô - Nhơn Hải; Khách thích thú bánh mì kem, bánh da beo tại Lễ hội bánh mì Việt Nam; Khám phá vườn nho trĩu quả ở làng hoa Sa Đéc; Điều tra nguyên nhân xe khách lao xuống vực ở Sơn La; Tăng tốc chuẩn bị phân phối đại trà xăng E10