Podcast bản tin trưa 1-5: Du khách đổ xô đi chơi lễ, doanh thu nhiều nơi tăng vọt

Podcast tin trưa 1-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C; Du khách đến Vũng Tàu dịp lễ tăng cao hơn so với dịp Tết Nguyên đán; Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu ở Đắk Lắk; Huế lập kỷ lục tiền bán vé tham quan di tích; Tiếp tục giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%; Hà Nội điều chỉnh thời gian hoạt động của xe bán tải.