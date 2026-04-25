Podcast bản tin chiều 25-4: Phường Vũng Tàu: Bãi Sau đã sạch sâu biển và sứa, khách nghỉ lễ bắt đầu đổ về

Podcast bản tin chiều 25-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Bảo đảm đủ sách giáo khoa trong năm học 2026-2027; TPHCM trao chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao, tổng vốn hơn 1,23 tỷ USD; Phường Vũng Tàu: Bãi Sau đã sạch sâu biển và sứa, khách nghỉ lễ bắt đầu đổ về; Khẳng định giá trị địa chất và tiềm năng của Phong Nha - Kẻ Bàng