Podcast tin tối 29-4: Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Bản tin tối 29-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và đầu cơ vàng; TPHCM: Giao thông các cửa ngõ ùn tắc nghiêm trọng; Trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn, phát hiện đạn pháo, súng, hài cốt; Nam bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C; Nhà xưởng ở Khu công nghiệp Tân Bình cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn.