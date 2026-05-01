Podcast bản tin chiều 1-5: ETC không barie phát sinh lỗi không nhận diện được biển số

Podcast bản tin chiều 1-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Metro hút khách, vượt 150% kế hoạch; Dự kiến các nhóm ngành được cấp học bổng đến 55 triệu đồng/năm; ETC không barie phát sinh lỗi kỹ thuật; "Giải nhiệt mùa hè" cho những người làm việc xuyên lễ; TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Tình ca đất nước" mừng đại lễ; Xe khách bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương; Lâm Đồng: Nhân viên tuần đường sắt bị tàu hàng tông tử vong.