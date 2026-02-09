Podcast tin tối 9-2: Vì sao Quýt hồng Lai Vung được “săn đón” dù giá cao?

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 9-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cá chép vàng, trái cây, hoa tươi hút khách dịp tiễn ông Táo; Giá cao, quýt hồng Lai Vung vẫn được khách hàng “săn mua”; Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo; Hai tuần giằng co cứu bé trai bị ngưng tim đột ngột; Từ ngày 10-2, không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Bắc ấm dần.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

cấp cứu ngưng tim đồng nai cứu sống bé trai ngưng tim bệnh viện nhi đồng 1 an toàn giao thông kiểm soát giao thông giao thông tphcm tai nạn giao thông cúng ông táo cá chép siêu thị 23 tháng chạp quít hồng đồng tháp tết nguyên đán kiểng tết cháy xe tải đèo lò xo cháy xe csgt

