Podcast tin tối 9-2: Vì sao Quýt hồng Lai Vung được “săn đón” dù giá cao?

Podcast bản tin tối 9-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cá chép vàng, trái cây, hoa tươi hút khách dịp tiễn ông Táo; Giá cao, quýt hồng Lai Vung vẫn được khách hàng “săn mua”; Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo; Hai tuần giằng co cứu bé trai bị ngưng tim đột ngột; Từ ngày 10-2, không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Bắc ấm dần.