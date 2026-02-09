Podcast tin trưa 9-2: TPHCM ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

Đa phương tiện

Podcast tin trưa 9-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; Sáng 9-2: Giá vàng miếng SJC vượt 181 triệu đồng/lượng; Giá vàng và bạc thế giới tiếp tục đà phục hồi sau 1 tuần đầy sóng gió; Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắt giữ nhóm đối tượng từ An Giang lên TPHCM tạt sơn khủng bố đòi nợ...

MINH THƯ (tổng hợp)

Rét đậm Không khí lạnh Dự báo thời tiết Giá vàng Giá bạc Nguyễn Đình Tư Trần Lưu Quang Phạm Gia Túc Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Báo giá Mua vào Cháy nhà 5 tầng đòi nợ tạt sơn khủng bố Công an TPHCM

