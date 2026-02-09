Podcast tin trưa 9-2: TPHCM ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

Podcast tin trưa 9-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; Sáng 9-2: Giá vàng miếng SJC vượt 181 triệu đồng/lượng; Giá vàng và bạc thế giới tiếp tục đà phục hồi sau 1 tuần đầy sóng gió; Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắt giữ nhóm đối tượng từ An Giang lên TPHCM tạt sơn khủng bố đòi nợ...