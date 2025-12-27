Podcast tin trưa 27-12: Đi làm rẫy, một thanh niên lọt xuống hố sâu 10m

Podcast bản tin trưa 27-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ động, trách nhiệm, tạo nền tảng để TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới; TPHCM "chốt" cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày; Thời tiết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 tương đối ổn định; Giá vàng trong nước sáng 27-12 tiếp tục tăng mạnh; Lễ hội hoa Mai anh đào Đà Lạt kéo dài một tháng; Đi làm rẫy, một thanh niên lọt xuống hố sâu khoảng 10m.