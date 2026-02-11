Đa phương tiện

Podcast bản tin chiều 11-2: TPHCM chỉ đạo phòng chống dịch Nipah dịp lễ tết

SGGPO

Podcast bản tin chiều 11-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM mưa bất chợt, tiểu thương bán hoa tết “đứng ngồi không yên”; TPHCM: Giám sát cửa khẩu để phòng chống dịch Nipah; Hà Nội: Nhiều chuyến bay trễ giờ trong những ngày cận tết; Trạm xăng, trạm sạc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức hoạt động; Tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo chạy lại từ ngày 26-2; Vĩnh Long: Dự báo xâm nhập mặn tăng cao vào giữa tháng 2

THANH CHIÊU

Chủ đề khác

