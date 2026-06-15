PVD Logging và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Slickline

Sáng ngày 8-6-2026 tại TPHCM, Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí (PVD Logging) – đơn vị thành viên của Tổng công ty PV Drilling và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo thả thiết bị trong lòng giếng (Slickline) cho Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Ông Bùi Xuân Hiếu, Giám đốc PVD Logging và ông Lê Trần Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc PQPOC thực hiện lễ ký hợp đồng trước sự chứng kiến của hai bên

Tham dự lễ ký kết, về phía PQPOC có ông Phạm Xuân Phúc, Tổng Giám đốc, ông Lê Trần Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các phòng chuyên môn. Về phía PV Drilling có ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng Giám đốc. Đại diện PVD Logging gồm bà Kiều Thị Hoài Minh, Chủ tịch Công ty, ông Bùi Xuân Hiếu, Giám đốc và ông Phạm Quang Minh, Phó Giám đốc.

Thay mặt Ban lãnh đạo PQPOC phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trần Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc PQPOC cho biết hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo thả thiết bị trong lòng giếng là một trong những hạng mục công việc quan trọng phục vụ hoạt động khoan và khai thác sắp tới của Dự án Phát triển mỏ khí Lô B. PQPOC kỳ vọng PVD Logging sẽ cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, bảo đảm an toàn và hiệu quả, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng tới thành công chung của dự án.

Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ, ông Bùi Xuân Hiếu, Giám đốc PVD Logging – khẳng định việc ký kết hợp đồng lần này là một dấu mốc đặc biệt đối với công ty. “Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Tổng công ty PV Drilling, PVD Logging đã mạnh dạn đầu tư đón đầu các thiết bị mới cũng như chuẩn bị nhân sự kỹ càng cho dự án này. Chúng tôi rất tự tin sẽ cung cấp dịch vụ Slickline một cách thật an toàn, chất lượng và hiệu quả cho PQPOC”, ông Hiếu chia sẻ.

Lễ ký kết một lần nữa khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa PQPOC và PVD Logging, cùng hướng tới mục tiêu triển khai Dự án an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ

Về công tác triển khai, PVD Logging cho biết sẽ huy động đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất cho dự án. Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng PQPOC trong các giai đoạn Phát triển mỏ khí Lô B, đại diện PVD Logging cam kết cung cấp dịch vụ an toàn, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành công nghiệp dầu khí.

Hơn 20 năm phát triển, PVD Logging đã khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật giếng khoan công nghệ cao. Bên cạnh việc duy trì thị phần vững chắc trong nước, công ty không ngừng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, ghi dấu ấn tại Thái Lan, Malaysia. Thành công này là kết quả của chiến lược phát triển bền vững, năng lực nội tại vững mạnh và khả năng thích ứng linh hoạt. Với định hướng dài hạn cùng chiến lược “ONE PVD” của Tổng công ty PV Drilling, PVD Logging đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ giếng khoan hàng đầu Đông Nam Á.

THIÊN THANH