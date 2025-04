Quận 10 nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động thi đua yêu nước

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh biểu dương những nỗ lực, thành tích mà quận 10 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị quận tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 của TPHCM. Cùng với đó thực hiện tốt yêu cầu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến thời điểm bàn giao chức trách, nhiệm vụ. Đặc biệt không để gián đoạn công việc, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tập trung phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Đồng thời tăng cường tuyên truyền về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trong quý 1-2025, tình hình kinh tế quận 10 phát triển ổn định, thu ngân sách tăng gần 22% so với cùng kỳ. Ước giá trị giải ngân vốn đầu tư công của quận đạt 11,5% so với kế hoạch được giao. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Quận cũng tập trung chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.