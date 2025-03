Quận 12 đề xuất 2 phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, đánh giá cao nỗ lực của Quận 12 trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu quý 1-2025. Ông nhấn mạnh rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy là một “cuộc cách mạng” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ hợp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi việc tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thành Kiên cũng đề nghị Quận 12 tập trung thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu tại hội nghị

Trước đó, tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 12 Trần Hoàng Danh khẳng định, ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các chương trình công tác, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quận, phù hợp với chủ đề năm 2025 của TPHCM.

Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh phát biểu tại hội nghị

Trong quý 1-2025, tình hình kinh tế - xã hội của quận tiếp tục khởi sắc, thu ngân sách đạt chỉ tiêu thành phố giao và tăng 58,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đồng thời, quận tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đề xuất 2 phương án sắp xếp đơn vị hành chính Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức báo cáo về các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của TPHCM. Theo đó, quận 12 đề xuất 2 phương án sắp xếp. Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội nghị Phương án 1: Sắp xếp thành 3 phường Phường Đông Hưng Thuận: Hợp nhất các phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây. Diện tích hơn 1.097,4ha, dân số khoảng 220.500 người. Trụ sở mới tại phường Tân Thới Nhất. Phường Tân Thới Hiệp: Sáp nhập các phường Hiệp Thành, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp. Diện tích 1.746ha, dân số khoảng 304.900 người. Trụ sở mới đặt tại phường Thới An. Phường An Phú Đông: Gộp phường Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thạnh Lộc. Diện tích 2.430 ha, dân số khoảng 201.000 người. Trụ sở mới tại phường Thạnh Lộc. Phương án 2: Sắp xếp thành 4 phường Phường Đông Hưng Thuận: Hợp nhất phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây. Diện tích 1.097 ha, dân số khoảng 220.000 người. Trụ sở tại phường Tân Thới Nhất. Phường Tân Thới Hiệp: Sáp nhập phường Tân Thới Hiệp và Tân Chánh Hiệp. Diện tích 683 ha, dân số 141.600 người. Trụ sở tại phường Tân Thới Hiệp. Phường Thới An: Sáp nhập phường Hiệp Thành và Thới An. Diện tích 1.065 ha, dân số 163.300 người. Trụ sở tại phường Thới An. Phường An Phú Đông: Hợp nhất phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, An Phú Đông. Diện tích 2.430 ha, dân số khoảng 201.000 người. Trụ sở tại phường Thạnh Lộc.

NGÔ BÌNH