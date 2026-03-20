Quân khu 5 công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Ngày 20-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng). Nhà trường được quy hoạch với 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung.

Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên, bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt lâu dài. Theo kế hoạch, tháng 9-2026, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên.

Trung tướng Lê Ngọc Hải trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

﻿Ảnh: LÊ TÂY

Theo định hướng tổ chức đào tạo, Trường Thiếu sinh quân miền Trung thực hiện chương trình giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của người quân nhân.

Đối tượng tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho quân đội và đất nước. Đây là mô hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại lễ công bố quyết định.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm khai giảng khóa đầu tiên đúng kế hoạch vào tháng 9 năm nay. Nhà trường cần quan tâm rèn luyện thể chất, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống cho học viên. Mục tiêu đặt ra là xây dựng thế hệ học sinh phát triển toàn diện, có tri thức, văn hóa và có ý chí phấn đấu, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN CƯỜNG