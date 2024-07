Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư ở huyện Bình Chánh

Ngày 3-7, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao huyện Bình Chánh đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý nhiều nội dung, trong đó khi đề cập đến phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện phải tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện tham gia xây dựng quê hương Bình Chánh ngày càng phát triển giàu đẹp.

Huyện tập trung làm tốt vận động người dân tham gia xây dựng và phát triển huyện; tập trung làm tốt cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu, huyện Bình Chánh tiếp tục đề ra các giải pháp quản lý thực hiện tốt Chỉ thị 23 của Thành ủy TPHCM (về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố) để chống đầu cơ, trục lợi liên quan phát triển đô thị. Cùng đó là đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân trong việc xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đáp ứng phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý, huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người lao động nhập cư đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của huyện; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Song song đó, quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng an ninh trật tự ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý, trong công tác cán bộ, huyện Bình Chánh rà soát, bổ sung và bố trí cán bộ tiếp cận các chức danh trên tinh thần công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định. Đặc biệt là phải phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, đảng viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện đạt khoảng 30% là con số cao hơn so với tỷ lệ chung của TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2024. Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm làm tốt công tác này để đạt mục tiêu cả năm.

Trên địa bàn huyện Bình Chánh có nhiều dự án lớn đi qua như đường Vành đai 3, dự án mở rộng Quốc lộ 5, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên... Do vậy, huyện tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện, nhất là về nhà ở xã hội.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cam kết, thời gian tới, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có các dự án trọng điểm qua địa bàn huyện như dự án đường Vành đai 3, đến ngày 15-7 phải làm xong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công dự án này.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên còn tình trạng thiếu sự phối hợp, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung.

Tình hình kinh tế của huyện Bình Chánh tiếp tục có chiều hướng tăng trưởng tốt với tỷ lệ thu ngân sách đạt 82,3% so với dự toán, tăng 103,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế công thương nghiệp tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công được hơn 958 tỷ, đạt 30,3%; bồi thường và bàn giao mặt bằng đạt từ 90% đến 100% các dự án.